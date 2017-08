Lärm weckt Hausbesitzer, Einbrecher türmt

Ein Hauseigentümer an der Chausseestraße in Sehnde hat in der Nacht zum Mittwoch ein schlimmes Erlebnis gehabt. Ein Einbrecher war in das Gebäude eingedrungen, während der 67-jährige Mann schlief. Geweckt von seltsamen Geräuschen stand der Sehnder auf - und vertrieb dadurch offenbar den Eindringling.