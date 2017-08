Türen halten Einbrechern stand

Dolgen/Höver. Die Tat an der Fliederstraße in Dolgen ereignete sich zwischen Donnerstag, 3. August, 7 Uhr und Sonntag, 6. August, 19 Uhr. Der Unbekannte wollte dort die Eingangstür eines Einfamilienhauses aufhebeln, wovon deutliche Beschädigungen zeugen. Beim zweiten Einbruchsversuch an der Schützenstraße in Höver grenzt die Polizei den Tatzeitraum auf Donnerstag, 3. August, 19.30 Uhr, bis Montag, 7. August, 17 Uhr, ein. Dort ging der Täter das Schloss einer Kellertür an, konnte es aber nicht überwinden.

Das Kommissariat in Lehrte nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.