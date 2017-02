Sehnde. Die Tat in Evern ereignete sich nach Darstellung der Polizei in der Nacht zum Sonntag, zwischen 22 und 8.20 Uhr. Der hochwertige BMW X5 stand auf einem Parkstreifen an der Alten Heerstraße. Die Täter schlugen die hintere Dreiecksscheibe des Wagens ein und verschafften sich dann Zugang zum Innenraum. Dann bauten sie das Multifunktionslenkrad und das fest eingebaute Navigationsgerät aus.

In Rethmar spielte sich sie Tat im Zeitraum zwsichen Sonnabendmittag und Montagmorgen ab. Dort drangen die Unbekannten auf bisher unklare Weise in einen am Eltz-Weg abgestellten, grauen 3er-BMW ein. Auch in diesem Fall fehlte anschließend das fest montierte Navigationsgerät.

In den vergangenen Wochen ist es in Sehnde mehrfach zu Diebstählen aus BMW gekommen. Zu den Taten in Rethmar und Evern erhofft sich das Kommissaiat in Lehrte Zeugenhinweise unter telefon (05132) 8270.