Auf der traditionellen Getränkekiste stehend hat Geschäftsführer Matthias Wilkening am Sonntag beim Neujahrsempfang des Klinikums Wahrendorff im Verwaltungsgebäude in Ilten eine Sicht auf die derzeitige Gesellschaft dargelegt und ein Blick in die Zukunft des psychiatrischen Krankenhauses geworfen.