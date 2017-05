Das beliebte Schlosskonzert des Sehnder Kulturvereins kann wegen einer Terminüberschneidung diesmal nicht wie üblich im Schloss Rethmar über die Bühne gehen. Das Bondarenko-Quartett wird am Sonntag, 28. Mai, stattdessen ausnahmsweise ein Kammerkonzert in der Katharinenkirche in Rethmar geben.