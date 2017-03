Zum siebten Mal treffen sich Hobbykünstler zu den Kunsttagen in der KGS Sehnde. Von Gartendekorationen über farbenfrohen Schmuck bis hin zu Textilem reicht die Bandbreite in der Schulstraße. Natürlich spielt bei der Veranstaltung am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. März, auch Ostern eine Rolle.