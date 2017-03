Müllsammler finden vor allem viele Flaschen

Bolzum. Auch am Sonnabend tüteten die Helfer vor allem Verpackungsmüll und etliche Flaschen ein. "Es ist unglaublich, wie viele Schnapsfläschchen man so findet", sagte Lesemann kopfschüttelnd. Gerade die Flaschen und ihre Scherben müssten aber dringend beseitigt werden. "Daran verletzen sich sonst die Wildtiere, und wenn Radfahrer da durch fahren, machen sie sich die Reifen kaputt", sagte Helferin Doris Schmidt.

Der Ortsrat lädt schon seit mehr als 20 Jahren zum Müllsammeln ein. Ursprünglich war die Aktion von der SPD ausgegangen, mittlerweile wird in Bolzum aber parteiübergreifend gesammelt. Lesemann freute sich diesmal vor allem, dass trotz des Sturms so viele Bürger an der Dorfreinigung teilnahmen. Die Bolzumer seien jedoch wind- und wetterfest. "Wir haben auch schon bei Schnee und Eis gesammelt", sagte Lesemann.

Katja Eggers