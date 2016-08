Bereits zum siebten Mal sind am Sonnabend die Kugeln beim Boßelturnier in Wehmingen gerollt. Mitmachen beim Dorfevent, den die Nicomi-Stitung organisierte, konnten alle, von Vereinen und Verbänden über Familien und Freundeskreise bis hin zu Straßenmannschaften. Trotz der Hitze waren 16 Mannschaften am Start.