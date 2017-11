Manchmal haben die Ortsräte kostspielige Forderungen an den Haushalt - die Wünsche des Ortsrats Bilm dagegen fallen diesmal bescheiden aus. Die Lokalpolitiker wollen ein neues Ballfangnetz für den Bolzplatz am Ortseingang und endlich eine Beleuchtung für das Buswartehäuschen am Reuteranger.