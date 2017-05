Festnahme am Maifeiertag: Die Polizei hat am Montagnachmittag einen 44-Jährigen geschnappt, der zuvor in die Kindertagesstätte an der Berliner Straße eingedrungen war. Ein Zeuge hatte den Täter beobachtet. Nun prüft die Polizei, ob der Mann möglicherweise weitere Einbrüche verübt hat.