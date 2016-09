Ein 22 Jahre alter Radler hat sich bei einem Unfall auf der Lehrter Straße leichte Verletzungen zugezogen. Eine Autofahrerin hatte den Mann auf dem Radweg übersehen, als sie vom Steinweg aus in die Vorfahrtsstraße einbiegen wollte. Der Lehrter wurde vorsorglich per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.