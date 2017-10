Rat entscheidet über Fläche für Windkraft

Sehnde. Der Rat der Stadt Sehnde entscheidet in seiner nächsten Sitzung am Donnerstagabend über den Bebauungsplan „Leierberg“ zwischen Dolgen und Evern. Damit soll verhindert werden, dass auf der Vorrangfläche zur Windenergienutzung Wildwuchs entsteht. Denn mit einem Bebauungsplan kann die Stadt festlegen, wo genau die Windräder stehen dürfen. Der betroffene Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar und der Stadtentwicklungsausschuss haben der Vorlage bereits einhellig zugestimmt.

Strittig ist vor allem der Abstand zur Wohnbebauung in Dolgen. Während die Region Hannover in dem im vergangenen Jahr aktualisierten Regionalen Raumordnungsprogramm nur eine Entfernung von 800 Metern zum nächsten Haus vorschreibt, will die Stadt 1000 Meter Abstand halten – so wie es auch der Rat bei der Debatte um das neue Raumordnungsprogramm beschlossen hatte.

Weiteres Thema der Ratssitzung ist die geplante Änderung der Schulbezirkssatzung, die vor allem die Grundschulen Astrid Lindgren und Breite Straße betrifft. Weiterhin liegt ein Antrag der AfD-Fraktion vor, bei der Schaffung von Neubaugebieten eine Arbeitsgruppe „Bauplatzvergabekriterien“ einzurichten. Damit könne das von der Stadt eingeführte Punktesystem systematischer gewichtet und ausgewertet werden.

Die Ratssitzung am Donnerstag, 2. November, beginnt um 18 Uhr im Rathaus, Eingang Nordstraße 19. Vor und nach dem öffentlichen Teil haben Einwohner Gelegenheit, Fragen an den Rat und die Verwaltung zu stellen.

Von Oliver KÜhn