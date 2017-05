Das Regionalmuseum blickt in seiner neuen Sonderausstellung auf die 70-jährige Geschichte des ehemaligen Bundessortenamtes in Rethmar und des Saatgutes im Großen Freien zurück. Zur Eröffnung erschienen am Sonntag auch ehemalige Mitarbeiter und Niedersachsens Ex- Landwirtschaftsminister Gert Lindemann.