Die SPD will das Gelände des Bundessortenamts in Rethmar als Potenzialfläche für die Stadtentwicklung sichern - deshalb soll die Stadt es vom Bund kaufen. Die Genossen in Rethmar können sich zudem vorstellen, das geplante Neubaugebiet Rethmar-West über einen Kreisel an der B 65 an den Ort anzubinden.