So eine Entscheidung ist nicht populär: Mit Bauchschmerzen hat der Sehnder Rat am Donnerstagabend einstimmig die Erhöhung der Kitagebühren in zwei Schritten um insgesamt 10 Prozent und des Essensgeldes um 5 Prozent beschlossen. Die Grünen wollen sich dennoch dafür einsetzen, Eltern künftig bei den Kosten für das Mittagessen zu entlasten.