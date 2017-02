Der Sehnder Rat hat sich entschieden: Die neue Sporthalle der Kooperativen Gesamtschule soll an der Chausseestraße entstehen, der Erweiterungsbau der Schule demnach an der Waldstraße. Damit schlossen sich die Politiker dem Vorschlag der Verwaltung an und stimmten gleichzeitig für die teuerste Variante.