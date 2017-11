Großer Pokal für eine kleine Häsin

Im Baubetriebshof in Sehnde haben am Wochenende niedliche Vierbeiner im Mittelpunkt gestanden. Der Rassekaninchenzuchtverein F 120 hat seine Tiere ausgestellt. Schon am Freitag hatten Preisrichter die Kaninchen bewertet. Den Titel Vereinsmeister und damit den größten Pokal holte eine kleine Häsin.