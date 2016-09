Die Stadt hat die bei den Kommunalwahlen abgegebenen Stimmen für die Ortsräte in Höver, Bilm und Wehmingen noch einmal genau nachgezählt. Das Ergebnis ist unspektakulär. An der direkt nach der Wahl festgestellten Verteilung der Mandate in den drei Ortsparlamenten ändert sich nach Angaben von Ines Raulf von der Stadtverwaltung nichts.