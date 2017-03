Für die Stadtbücherei Am Papenholz beginnt ein neues Zeitalter: Die seit einem halben Jahr in Containern untergebrachte Einrichtung bereitet ihren Umzug in das neue Selbstlernzentrum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) vor, das im Mai eröffnet wird. Bis dahin bleibt die Bücherei geschlossen.