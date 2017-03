Was ist gutes Feuer, was ist schlechtes Feuer? Wie puste ich eine Kerze korrekt aus? Und was mache ich, wenn es in der Schule brennt? Dank der Brandschutzerziehung der Stadtfeuerwehr Sehnde können die Erstklässler der Grundschule Breite Straße solche und ähnliche Fragen jetzt beantworten.