Das Straßenbahnmuseum in Wehmingen hat bei seinem dreitägigen Oktoberfest einen Besucherrekord verzeichnet. Am Wochenende und am Tag der deutschen Einheit strömten rund 1100 Menschen aufs Hohenfelsgelände. Einige erschienen sogar in Dirndl und Lederhose und brauchten daher keinen Eintritt zu bezahlen.