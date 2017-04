Für seine alleinige Darbietung wählte Jahnke den Song "Chöre" von Mark Foster aus "Willkommen bei den Hartmanns". Im Duett mit Chanelle Wyrsch sang er außerdem "We've Got Tonight" von Ronan Keating & Jeanette aus der Fernsehserie "Glee" – mit Erfolg. Die Zuschauer konnten bestimmen, wen sie in die nächste Runde der Sendung wählen wollen. Am Ende mussten sich Jahnkes Konkurrenten Sandro Brehorst und Monique Simon von der Show verabschieden. Jahnke ist damit wieder eine Runde weiter.

jos