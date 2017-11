Theater in KGS: Martin Luther mal ganz anders

Martin Luther ganz modern: So haben die Schauspieler Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach am Sonnabendabend das Leben und Wirken des Reformators auf die Bühne der Kooperativen Gesamtschule gebracht. Mit ihrem Theaterstück "Play Luther" holten sie ein altes Thema auf spannende Weise in die Neuzeit.