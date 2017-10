Von Liebeswerben und Trinkgelagen

450 Jahre alte Musik ist spröde? Mitnichten! Einen lustigen Abend hat Alfredo Ihl, Leiter des Volakensembles Raggio di Sol am Freitag den Gästen in der Iltener Barockkirche versprochen. und genau so kam es. Denn zu hören waren unter anderem Trinklieder und in Musik gekleidetes Liebeswerben.