Sie sind am 23. April in Höver in ein Haus eingebrochen, haben Schmuck gestohlen, zwei Zeugen mit Pfefferspray verletzt und einem davon in die Hand gebissen, um sich der Festnahme zu entziehen. Dafür sind zwei junge Frauen aus der ethnischen Minderheit der Roma vom Amtsgericht Lehrte wegen Wohnungsdiebstahls, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.