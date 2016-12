Wegen zahlreicher Anregungen von Bürgern und Behörden zum geplanten Neubaugebiet "Kleines Öhr" am nördlichen Ortsrand von Sehnde will die Stadt den Bebauungsplan noch einmal auslegen. Von der Politik gibt es Kritik an den Ausgleichsflächen und den Vorschriften zu Dächern und Anpflanzungen.