Wilder Müll, blaue Säcke, Rasenschnitt und Altholz: Das alles wird oft illegal bei der Grüngutstelle an der Glückauf Straße in Ilten entsorgt. "Mittlerweile auch schon auf unserer Weide", sagt eine Iltenerin, deren Pferdekoppel direkt an das Gelände grenzt. Sie hat nun Angst um ihre Tiere.