Die Ursache für den Wohnungsbrand an der Freienstraße in Bilm am vergangenen Freitag steht fest: Experten des Zentralen Kriminaldienstes gehen von einer fahrlässigen Verursachung durch eine Kerze aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.