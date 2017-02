Mit Ostern ist es wie mit Weihnachten - es kommt oft schneller als erwartet. Gut also, wenn man sich rechtzeitig um die Dekoration und kleine Präsente kümmert. In Sehnde hat man dazu am 18. und 19. März Gelegenheit, denn dann finden in der Schulstraße und in der KGS die Sehnder Kunsttage statt.