Wassel. Die Karambolage ereignete sich bereits am Freitag gegen 17.50 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Renault-Kleinbus, in dem sich außer den zwei Kindern noch der 27-jährige Fahrer sowie zwei 28- und 31-Jährige befanden, auf der Bundesstraße 443 in Richtung Sehnde unterwegs. Der Fahrer wollte an der Auffahrt in Richtung Kassel auf die A 7 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Laatzen fahrenden Skoda, an dessen Steuer ein 76-Jähriger saß.

Die beidem im Kleinbus sitzenden Kinder wurden leicht verletzt und mussten noch an der Unfallstelle ambulant versorgt werden. Die Ermittler der Polizei suchen nun dringend nach Zeugen, die darüber Auskunft geben können, auf welchem Fahrstreifen der Skoda unterwegs war. Darüber gibt es unterschiedliche Aussagen der Beteiligten. Der Verkehrsunfalldienst ist unter Telefon (0511) 1091888 erreichbar.

Von Achim Gückel