140 Jahre Männergesangsverein: „Hurra, wir leben noch“

Familienangehörige der aktiven Sänger, die im Kriegsdienst standen. 1919 nahm der Verein wieder das Singen auf - unter der Leitung des Lehres Heinrich Windler. Nach den verflossenen Kriegs- und Inflationsjahren, die viel Elend und Not hinterlassen hatten, wurde 1927 das 55-jährige Stiftungsfest gefeiert. 40 Aktive Sänger gehörten in dem Jahr dem Verein an.