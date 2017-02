Zu tun gibt es eine Menge für die Mitarbeiter des Hochbauamts: IGS-Umbau, Rathaus-Anbau, acht neue Feuerwehrgerätehäuser, vier Grundschulen, in denen gebaut wird, zwei Sporthallen mit Renovierungsbedarf und das Hallenbad. Allein im Jahr 2017 stehen Investitionen in Höhe von 12,91 Millionen Euro an.