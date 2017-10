Bauernmarkt macht Lust auf Herbst

Jeder in Springe weiß: Markttag ist zweimal pro Woche. Doch so einen Markt wie am Sonntag, 8. Oktober, sieht die historische Altstadt nicht alle Tage. Der Werbe- und Informationsring lädt von 12 bis 17 Uhr zum traditionellen Bauernmarkt samt verkaufsoffenem Sonntag ein.