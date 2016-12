Mit einer auch aus Sicht der Polizei ungewöhnlich heftigen Brutalität hat am Donnerstagabend in Springe ein Unbekannter einen 18-Jährigen angegriffen. Tatort war der Parkplatz an der Ecke Jägerallee/Industriestraße. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen und Hinweise auf den Täter.