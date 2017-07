Springe ist ein anerkannter Ausflugs- und Erholungsort. Doch wie beliebt ist die Stadt am Deister wirklich? „Sehr beliebt“, sagt Andrea Brenner von der Stadt. In der Tourist-Information sei in diesem Jahr deutlich mehr los gewesen als in den Jahren zuvor: „Wir haben sehr viele Stadtpläne und Wanderkarten rausgegeben.“