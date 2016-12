Zuerst sah es nach einer klaren Niederlage aus. Aber im entscheidenden Moment haben der Springer Regisseur Renja Schmakeit und sein Team genau das Richtige gemacht. Dafür halten sie nun den Preis der Verkehrswacht für den Filmwettbewerb „Tippen tötet“ in den Händen. Das Preisgeld in Höhe von 1500 Euro wollen sie in künftige Filmprojekte investieren.