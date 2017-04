Am Osterwochenende klingelte bei Thomas Behling mal wieder das Telefon. Doch es waren keine Festtagsgrüße, die den Förster erreichten. Sondern Meldungen über Wolfssichtungen an der Bundesstraße 217 in Höhe Steinkrug. Experten prüfen nun unter anderem über Fotos von Augenzeugen, was dran ist. Und raten zur Gelassenheit.