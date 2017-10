Für die ortsprägende Linde, die lange das Bild an der altehrwürdigen St.-Andreas-Kirche prägte, gibt es wohl nun doch keinen Ersatz: Die Gemeinde hat die am Reformationstag in Gedenken an Martin Luther geplante Pflanzaktion abgesagt. Auf dem Platz zwischen Kirche, Gemeindehaus und Pfarrwitwenhaus soll stattdessen ein Denkmal aufgestellt werden.