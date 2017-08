Frau fällt aus fahrendem Auto

Springe. Der Sharan war gegen 8.30 Uhr auf der Rosenstraße unterwegs: Außer dem 30-jährigen Fahrer waren noch drei Frauen (20, 27 und 48 Jahre alt) sowie drei Kinder (3 und zweimal 6 Jahre alt) an Bord. Anscheinend war die Jacke der 20-Jährigen in der hinteren linken Tür eingeklemmt, weshalb sie diese in Höhe der Straße Im Sieke öffnete. Dabei stürzte sie aus dem fahrenden Auto auf die Straße. Nach Angaben der Polizei war sie anscheinend nicht angeschnallt.

Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau ins Krankenhaus.

sbü