Geflügelschau: Wer hat das schönste Huhn?

Die Kreisverbandsschau ist nach der Bundesschau vor zwei Wochen in Hannover (22 500 Tiere in zwei Hallen auf dem Messegelände) die größte in der Region. Karl-Heinz Friedrich, Ortsbürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung, zeigte sich nach seinem Rundgang beeindruckt von der Artenvielfalt.