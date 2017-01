Springe. Dicht an dicht stehen die Fahrräder im Kellerraum des Springer Rathauses und an zwei Außenstellen - der Fundus des Fundbüros Springe besonders an Zweirädern ist groß. Eigentümer aber melden sich nur selten, sagt der städtische Mitarbeiter Jürgen Schlüter, der den Bereich Fundsachen im Fachdienst Ordnung und Verkehr betreut.

Rund 80 Fahrräder haben sich seit der letzten Versteigerung im vergangenen Frühjahr angesammelt. Die Polizei, der städtische Bauhof und Springer Bürger bringen gefundene ins Rathaus. „Unsere Gesellschaft ist sehr schnelllebig geworden“, beschreibt Schlüter seine Beobachtungen. Oft werde womöglich einfach ein neues Fahrrad gekauft.

Gebühren widerwillig gezahlt

Wer aber doch kommt, um nach seinem verlorenen Drahtesel zu forschen, habe oft keine konkrete Erinnerung an sein Rad: War es rot oder womöglich schwarz? Ist das Gesuchte schließlich doch gefunden, lässt sich Schlüter den Ausweis des Eigentümers zeigen und kassiert 5 Euro als Verwaltungsgebühr. Das aber stoße oft auf Unwillen, berichtet Schlüter. Dabei sei diese Gebühr verglichen mit anderen Kommunen niedrig. Ins Springer Rathaus werden auch identifizierbare Geldbörsen oder Pässe geschickt, die einem Einwohner andernorts verloren gegangen sind. Dann komme zu den 5 Euro zusätzlich die Gebühr des anderen Fundbüros, erläutert Schlüter. Und die sei oft höher.

Er betreut das Fundbüro der Stadt Springe seit rund 25 Jahren. „Früher wurde oft Schmuck abgegeben, auch Handys“, erzählt der Fachdienstmitarbeiter. Doch Derartiges werde inzwischen nur noch selten abgegeben. In seinem Fundus findet sich indes eine ganze Schublade mit Schlüsseln. Doch wer glaubt, dort finden Verlorenes und Gefundenes gewiss schnell wieder zusammen, der irrt. „Es ist ganz selten, dass jemand kommt und nach einem Haustür- oder Autoschlüssel fragt“, berichtet Schlüter.

Versteigerung einmal im Jahr

Sechs Monate lang müssen die Fundsachen im Rathaus verwahrt werden. Schlüssel werden dann vernichtet. Einmal im Jahr - in der Regel im Frühjahr - organisiert Schlüter eine Versteigerung aller anderen Fundstücke, also ganz überwiegend der Fahrräder. Gelegentlich erstehe jemand ein Fahrrad und nehme es mit, um es dann nach wenigen Metern einfach stehen zu lassen. Und überlässt Schlüter die Aufgabe, es dann wieder in den Fundus mit aufzunehmen.

Manche Bürger gerieten bei einer solchen Versteigerung geradezu in einen Rausch, berichtet der Fachdienstmitarbeiter. So hat er auch schon einmal einen Rollstuhl und ein Hörgerät versteigert, obwohl der Käufer die Geräte sicher gar nicht nutzen konnte.

Selten werden übrigens auch Tiere zum Fundbüro gebracht. „Wir haben einen Vertrag mit dem Tierschutzverein Hannover, der das Tierheim Krähenwinkel betreibt“, erzählt Schlüter. Zwei Hunde musste Schlüter in den vergangenen sechs Monaten dorthin bringen lassen. Den letzten Vierbeiner im Dezember.

Von Anne Brinkmann-Thies