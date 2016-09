In die Themen Nachmittagsbetreuung für Grundschüler sowie Krippenplätze für die Jüngsten in Gestorf kommt Bewegung. Möglicherweise bietet sich das einstige Jugendzentrum „Mikrowelle“ für eine Betreuung durch eine Tagesmutter an, um dort die Schulkinder nach Unterrichtsschluss zu betreuen.