Doppelmord in Springe

Ein älteres Ehepaar wurde am späten Mittwochabend tot in seiner Wohnung aufgefunden. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert, nachdem er Gepolter und Hilfeschreie aus der Wohnung unter ihm gehört hatte. Kurz darauf nahmen die Beamten einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest.