An diesem Wochenende haben sich zahlreiche Vogelfreunde an der Aktion „Stunde der Gartenvögel“ beteiligt. Bereits vor der Auswertung der Zähldaten steht fest, dass die Vogelbestände auch in Springe dramatisch zurückgegangen sind. Sogar der Allerweltsvogel Spatz ist bedroht, Naturschützer schlagen Alarm.