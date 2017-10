Lkw ausgebrannt: Spurensuche zwischen Asche und Scherben

Geschmolzenes Glas, ein völlig ausgebranntes Fahrerhaus: Die Einsatzkräfte, die am Wochenende in Eldagsen im Einsatz waren, konnten nur noch eine völlig ausgebrannte Zugmaschine löschen. Was das Feuer in der Nacht auf Sonnabend verursacht hatte, darüber wird weiter gerätselt.