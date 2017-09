Messtafel hängt an Mehler Straße

Aufatmen bei Karsten Wilkening: Lange Zeit hatte er sich geärgert, weil die Mehler Straße in Wülfinghausen von Autofahrern immerzu als Rennstrecke genutzt wird - ohne Konsequenzen für die Raser. Nachdem sich der Anwohner mehrfach an Bürgermeister Christian Springfeld gewandt hatte, kommt jetzt Bewegung in die Sache.