Springe. Schaut man sich in der Fahrradwerkstatt in der St.-Andreas-Straße um, wird schnell deutlich: An Rädern mangelt es hier nicht. In der einen Ecke stehen reparierte Fahrräder, in der anderen schrauben Ehrenamtliche an einem defekten Mountainbike. „Die Spendenbereitschaft ist enorm“, sagt die Initiatorin des Projekts, Friederike Hoffmann. Das Einzige, was noch fehlt: „Wir brauchen noch mehr Ehrenamtliche.“

Seit Wochen wird die Werkstatt mit viel Herzblut betrieben. „Und jetzt ist der große Tag gekommen, wir übergeben die ersten Fahrräder“, sagt Hoffmann. Eine fünfköpfige Familie, die namentlich in der Zeitung nicht genannt werden möchte, darf sich welche aussuchen. Jedes Familienmitglied bekommt eins - und eine der Töchter radelt munter los. Insgesamt stehen mehr als 30 Personen auf der Warteliste. Wer einen Tafelausweis oder einen Nachweis vom Jobcenter oder Sozialamt vorweisen kann, hat Anspruch auf ein Rad. Das Angebot richte sich nicht nur an Flüchtlinge, „auch wenn die Fahrradwerkstatt oftmals mit einem Flüchtlingsprojekt in Verbindung gebracht wird“.

Von Sandra Hermes