Knapp 350 Autos standen am Sonnabend an der Osttangente: Das Tuningtreffen „Meet & Greet“ bleibt ein fester Anlaufpunkt der Szene. Am Wochenende wurde der Spaß für die friedlichen Autofans jedoch getrübt – durch einige Unverbesserliche: Sie wurden nicht nur beim Rasen sondern auch in illegal umgebauten Wagen erwischt.