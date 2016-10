Kritik am Vorgehen der Region und der Klinikum Region Hannover (KRH) in Sachen Notfallambulanz wird immer lauter. Nachdem sich bereits die CDU-Fraktion mit kritischen Nachfragen an Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) gewandt hatte, legt jetzt dessen Parteikollege, Bastian Reinhardt, nach.