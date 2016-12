Senioren löschen Feuer selbst

In einem Einfamilienhaus an der Lauenauer Straße in Nienstedt ist am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Leitstelle löste Alarm für sieben Feuerwehren aus. Ermittler der Polizei vermuten, dass ein Funke auf einen Teppich oder in das in der Nähe gelagerte Brennholz geflogen ist.